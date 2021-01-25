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أخبار العالم

خصومات فى المطاعم.. دبي تشجع مواطنيها على تلقي لقاح كورونا بهذه الطريقة

الإثنين 25/يناير/2021 - 03:23 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
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قسم الخارجي
قررت مطاعم عدة في دبي، تقديم خصومات للأشخاص الذين تلقوا لقاحات فيروس كورونا "كوفيد-19" بهدف تشجيع السكان على التطعيم.

ووفقًا لوكالة الأنباء الفرنسية، قالت شركة "جايتس هوسبيتاليتي" التي تدير مطاعم عدة في دبي، في منشور عبر "إنستجرام" إنها ستقدم "خصمًا 10% للزبائن الذين تلقوا الجرعة الاولى، و20% لأولئك الذين تلقوا الجرعة الثانية"، شرط تقديم وثيقة تثبت تناول اللقاح.

وترغب الإمارات في تلقيح أكبر عدد ممكن من سكانها البالغ عددهم 10 ملايين في فترة قصيرة، خاصة بعد إجازتها استخدام لقاحات سينوفارم الصيني وفايزر/بايونتيك الأمريكي الألماني وسبوتنيك الروسي.

واتخذت دبي في الأسبوع الأخير، سلسلة من الإجراءات من بينها زيادة مسافة التباعد في المطاعم ووقف أنشطة الترفيه في الفنادق.

يذكر، أن وزارة الصحة الإماراتية أعلنت اليوم الاثنين، عن تقديم 83,302 جرعة من لقاح كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليبلغ عدد الجرعات الإجمالية 2,571,086 بمعدل توزيع 2600 جرعة لكل 100 شخص. 
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