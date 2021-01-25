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منوعات

سعره 6 آلاف دولار.. جاكيت ولي العهد السعودي يثير ضجة.. وينفد من المتجر خلال دقائق

الإثنين 25/يناير/2021 - 09:42 م
جاكيت ولي العهد السعودي
جاكيت ولي العهد السعودي يثير الانتباه وينفذ من السوق
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قسم الخارجي
لفت جاكيت ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، انتباه النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، وذلك بعد ظهوره  في اجتماع مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة السعودي.

وتصدرت العلامة التجارية البريطانية "فرانك ناماي" قائمة الأسماء الأكثر بحثا في السعودية على محرك البحث "جوجل"، بعد ظهور الأمير محمد بن سلمان مرتديا جاكيت دون أكمام من هذه العلامة التجارية الشهيرة.

وأطلق مغردون على تويتر هاشتاج #جاكيت محمد بن سلمان، حيث بحثوا عن تفاصيل وسعر السترة وطرق شرائها من المتجر الإلكتروني.

وتسبب إقبال الجمهور على شراء جاكيت ولي العهد السعودي من المتجر الإلكتروني في عطل للموقع وتوقفه بسبب كثرة الطلب حيث نفد من المتجر.

وبلغ سعر الجاكيت الذي ارتداه بن سلمان نحو 25 ألف ريال سعودي، أي أكثر من 6 آلاف دولار أمريكي.

وكانت كمامة ولي العهد السعودي لفتت الانتباه خلال قمة العلا مطلع الشهر الجاري، وسبق أن أثار جاكيت محمد بن سلمان اهتمام السعوديين خلال افتتاحية بطولة "فورمولا إي" للسيارات الكهربائية في الدرعية.






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