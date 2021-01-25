في العيد الـ 69 للشرطة.. خالد الجندي يهنئ أسر الشهداء: وجدتم من يشفع لكم

وأوضح « الجندى » في حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون" المذاع على فضائية "dmc" اليوم، الإثنين، أن الشهيد يشفع في سبعين من أهله، داعيا الله أن يرزق أسر الشهداء الصبر والسلوان، مشيدًا بدور رجال الشرطة في حماية أمن مصر وشعبها في مختلف أرجاء البلاد، حيث إنهم ساهرين لحمايتنا.





وأضاف مخاطبًا رجال الشرطة الذين يمارسون عملهم: «أنتم في رباط، وجهاد في سبيل الله، وربنا يجعل ما تفعوله في ميزان حسناتكم يوم القيامة».





وكان في بداية حلقة اليوم ، قد نعى