أحمد موسى: الجزيرة لم تتوقف يوما عن مهاجمة مصر والرئيس السيسي

قال الإعلامي أحمد موسى، إن مصر أقامت الاحتفال بعيد الشرطة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الحرص على الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا.





وهنأ أحمد موسى، خلال برنامج «على مسئوليتي» على قناة "صدى البلد"، رجال الشرطة بعيدهم الـ 69؛ مستذكرًا «مرت 10 سنوات على أحداث 25 يناير 2011 حيث كانت مصر مقبلة على مرحلة من الإفلاس».





وأشار أحمد موسى إلى أن جماعة الإخوان الإرهابية سعت لتحويل مصر إلى ولاية للتنظيم الدولي؛ قائلا: «الرئيس السيسي أنقذ مصر من براثن جماعة الإخوان الإرهابية»، مشيرا إلى أن قناة الجزيرة لم تتوقف يوما عن مهاجمة مصر والرئيس السيسي.





وتساءل «ماذا قدمتوا لمصر في 25 يناير، الثورة الحقيقة هي 30 يونيو التي أنقذت مصر من الخراب والتقسيم».



