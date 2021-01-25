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محافظات

محافظ كفر الشيخ يطلق مبادرة لمنع إلقاء المخلفات فى المجاري المائية

الإثنين 25/يناير/2021 - 09:44 م
المجاري المائية
المجاري المائية
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محمود زيدان
أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم، إطلاق مبادرة "حافظ علي ترعتك" لمنع إلقاء المخلفات في الترع، ضمن جهود وزارة الموارد المائية والرى فى تأهيل الترع بالمرحلة الأولى من المشروع القومي، وذلك بنشر رقم الخط الساخن (01068800587) عبر تطبيق الواتس آب، الذي أتاحته وزارة الري، لنشره على صفحة المحافظة الرسمية والبوابة الإلكترونية وصفحات الوحدات المحلية .

وذلك ليتسنى إجراء التنسيق السريع بين أجهزة المحافظة والوحدات المحلية بسرعة رصد المخلفات، تمهيدًا لتوفير صناديق قمامة ووضعها بالموقع المحدد بالتنسيق بين أجهزة الجهتين. 

وكلف عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، رؤساء مراكز ومدن المحافظة، بالتنسيق الكامل مع إدارات الري بالنطاق الجغرافي، للمتابعة والمراقبة الدائمة لرصد أية مخالفات خاصة بإلقاء أية مخلفات أو قمامة على المجارى المائية وتحرير المحاضر اللازمة والفورية للمخالفين وفق القانون.

وأكد محافظ كفر الشيخ، علي أهمية مشروع تبطين الترع والمصارف التي تتفرع من نهر النيل والذى يهدف إلى تقليل الفاقد من المياه ووصولها إلى نهايات الترع التي كانت تعاني من ضعف المياه.

لافتًا إلى أهمية بذل المزيد من الجهود التوعوية للحفاظ على سلامة المجارى المائية من الترع والمصارف والتوعية بأضرار إلقاء المخلفات والقمامة سواء داخل المجارى المائية أو على جوانبها.

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