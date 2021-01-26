5 أطعمة تساعدك على محاربة التوتر والقلق فى زمن الكورنا..منها البطاطا

مع الانتشار الواسع لفيروس كورونا وسلالاته المتحورة وتوقف الكثير من القطاعات والازمات الاقتصادية فى العديد من الدول قد ينتابك الشعور بالتوتر والقلق وبعض المشاعر السلبية ، وقد يكون طوق النجاة من تلك المشاعر هو بعض الاطعمة المساعدة فى التخلص من ذلك .





وبحسب فضائية "روسيا اليوم" نتعرف على بعض الأطعمة التى تساعدك على التقليل من التوتر والقلق وهما كالآتي:





١-البطاطا:





تعد البطاطا الحلوة مكونًا غذائيًا مميزًا للكربوهيدرات، فضلًا عن غناها بالعناصر الغذائية المهمة للاستجابة للتوتر مثل فيتامين "C" و "ج"والبوتاسيوم فتساعد على خفض مستويات هرمون الإجهاد أو الكورتيزول ١١ الذى يؤدى انخفاضا إلى بعض الالتهابات.





٢- بذور زهرة عباد الشمس:





تمثل بذور دوار الشمس مصدرًا غنيًا لفيتامين "هـ"الذي يعمل كمضاد قوي للأكسدة هو ضروري للصحة العقلية، وقادر على تغيير الحالة المزاجية. كما أن هذه البذور غنية بالعناصر الغذائية الأخرى التي تقلل الإجهاد، بما في ذلك المغنيسيوم والمنغنيز والسيلينيوم والزنك وفيتامين "بي" والنحاس





٣- اللحوم:





تعد اللحوم العضوية كالقلب والكبد والكلى مصدرًا كبيرًا لڤيتامينات ب وحمض الفوليك الذى بعد ضروري للسيطرة على الإجهاد.





٤- البيض:





يمتلىء البيض بالفيتامينات والمعادن والأحماض الأمينية ومضادات الأكسدة اللازمة للاستجابة الصحية للتوتر. ويتميز البيض بغناه بـ"الكولين"، وهي مادة مغذية توجد بكميات كبيرة في عدد قليل من الأطعمة، وأثبتت دورها المهم في صحة الدماغ والحماية من الإجهاد، هذا إلى جانب مساعدتها في الاستجابة للتوتر وتحسين المزاج.





٥-الثوم:



