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فن

شاهد | ياسمين رئيس توجة رسالة ل2021

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 03:06 ص
صدى البلد
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ميرنا محمود
شاركت الفنانة ياسمين رئيس جمهورها بصورة جديدة  لها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام. 

و علقت قائلة :عزيزتي #2021  ،اشكرك علي كل الحاجات الحلوه اللي هتبعتيها ، نشوف بقي كمان ١٢ شهر النتيجه 

يُذكر أن آخر أعمال الفنانة ياسمين رئيس مشاركتها في فيلم "لص بغداد"، ولاقت شخصيتها في الفيلم قبول الجماهير، وحقق الفيلم إيرادات عالية حيث يعتبر من أول الأفلام الكوميدية الأكشن لها.

وتقوم ياسمين رئيس بتصوير دورها فى فيلم "جارة القمر" الذى تعود به للتعاون للمرة الرابعة مع زوجها المخرج هادى الباجوري..
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