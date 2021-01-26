مهندسة تبدع في أشكال الصلصال وتحوله إلى مجسمات فنية .. فيديو





وأضافت المهندسة دينا عقبة ، خلال حوارها ببرنامج صباح الخير يا مصر ، المذاع على فضائية مصر الأولى ، أنها تحب تصميم المجسمات صغيرة الحجم من كل ما هو حولها بالصلصال .





وأشارت " عقبة " ، إلى أن فن " النمنمات " بالصلصال يستغرق وقت كبير ومجهود أكبر ، ولكنه ممتع ، لافته إلى أن المهارة فى أخراج شيء من الصلصال يشبة الواقع بأبسط الخامات .





وتابعت المهندسة دينا عقبة ، أن نوع الصلصال المستخدم يجف سريعا لأنه بتكون من مادة خام صلبه ، موضحة أنه صلصال أبيض اللون يتم تشكيلة وتلوينه حسب الرغبة .





وأكدت المهندسة دينا عقبة ، أنها مقيمة فى البحرين حاليًا ، مشيرة إلى ان هناك معارض تقام هناك تعرض بها اعمالها المنمنمه الصلصالية ، والأجانب يقبلون على شراء منتجاتها .

قالت المهندسة دينا عقبة ، فنانة تحول الصلصال الابيض إلى قطعة فنية متميزة ، إنها تحب الفن جدآ ولم تقبل على دراسته ولكنها موهوبة فيه .