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توك شو

مهندسة تبدع في أشكال الصلصال وتحوله إلى مجسمات فنية .. فيديو

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 10:20 ص
دينا عقبة
دينا عقبة
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ريهام فيكتور
قالت المهندسة دينا عقبة ، فنانة تحول الصلصال الابيض إلى قطعة فنية متميزة ، إنها تحب الفن جدآ ولم تقبل على دراسته ولكنها موهوبة فيه .

وأضافت المهندسة دينا عقبة ، خلال حوارها ببرنامج صباح الخير يا مصر ، المذاع على فضائية مصر الأولى ، أنها تحب تصميم المجسمات صغيرة الحجم من كل ما هو حولها بالصلصال .

وأشارت " عقبة " ، إلى أن فن " النمنمات " بالصلصال يستغرق وقت كبير ومجهود أكبر ، ولكنه ممتع ، لافته إلى أن المهارة فى أخراج شيء من الصلصال يشبة الواقع بأبسط الخامات .

وتابعت المهندسة دينا عقبة ، أن نوع الصلصال المستخدم يجف سريعا لأنه بتكون من مادة خام صلبه ، موضحة أنه صلصال أبيض اللون يتم تشكيلة وتلوينه حسب الرغبة .

وأكدت المهندسة دينا عقبة ، أنها مقيمة فى البحرين حاليًا ، مشيرة إلى ان هناك معارض تقام هناك تعرض بها اعمالها المنمنمه الصلصالية ، والأجانب يقبلون على شراء منتجاتها .
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