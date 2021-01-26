عمرها سنة.. شاهد صورة نادرة لـ رانيا يوسف

نشرت الفنانة رانيا يوسف صور لها من أيام الطفولة عبر حسابها الشخصي بـ "إنستجرام".

وظهرت رانيا يوسف في الصور بعمر العام وعلقت على الصور قائلة: " ذكريات أيام الطفوله 🙈 يلا وروني انتوا كمان صوركم وانتوا صغيرين على هاشتاج".

وحصل "صدى البلد" على تسجيل صوتي مسرب لـ رانيا يوسف تؤكد فيه تصريحاتها المثيرة للجدل عن الحجاب، وقالت: "عمرى ما هندم على الحوار ده، كان لطيف، وحاولت أكون على طبيعتي وعفوية".





وأضافت رانيا يوسف: "كنت متخوفة من سؤالي عن الحجاب بسبب العقليات المتخلفة المظلمة التي تعيش بيننا، ولا تتقبل الرأي الآخر، لكن طظ في أي حد".





وخلال الحوار قالت رانيا يوسف: "من امتي يا جماعة كنا محجبين.. إحنا المصريين مكناش محجبين، الحجاب اتفرض علينا في الثمانينيات وأواخر التسعينيات.. زوجات الشيوخ وشيوخ الأزهر غير محجبين وبشوف ده في الصور القديمة وأفلامنا الأبيض والأسود.. في حفلات ام كلثوم طلعلي واحدة محجبة قاعدة".





وتابعت: "مفاتني جميلة ومؤخرتي، وشفت نفسي قبل ما أطلع في المرايا وشفتها حلوة"، متسائلة: "ليه لما يكون عندي حاجة حلوة ما أظهرهاش، وأما بنعمة ربك فحدث".





وأضافت: "مشهد القبلة معايا ما بيكونش فيه مشاعر.. إزاي يكون فيه مشاعر وفيه ناس حواليا.. وجود الأشخاص حواليك مش بيديك شعور بالمشهد".







