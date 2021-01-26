شاب يشوه وجه فتاة بمشرط لرفضها الارتباط به.. فيديو

قالت منال حامد، ضحية الحب بأوسيم، إنها كانت مثل كل الفتيات فى سنها يتقدم لها العددي من الخطاب فى تلك الفترة، لافتة إلى أن أحد افراد المنطقة يدعى سلامة تقدم لخطبتها ولكن أسرتها رفضته نظرًا لسوء سلوكه واعتياد أسرته على افتعال المشكلات بشكل دائم، ووافقت على عريس آخر من نفس المنطقة تقدم لخطبتها.





وأضافت منال خلال لقاء ببرنامج " صباحك مصرى" المذاع على فضائية "ام بى سي مصر"، انها لبست شبكة العريس الجديد وكانت تجهز للفرح، مشيرة إلى أن سلامة كان يهدد خطيبها بالقتل اكثر من مرة وخوفه من زيارتها حتى انتهت الخطبة وتركها عريسها قبل الفرح بأشهر قليلة.





وتابعت: سلامة رجع يتقدم لى مرة أخرى ولكن اسرتى رفضته مرة أخرى، وكان يطاردنى فى كل مكان، موضحة انه فى يوم ترصد بها هى واختها اثناء السير فى الشارع وصدم لختها بالتوكتوك واصابها بالمشرط فى وجهها، مضيفة " قالى لو ماكنتيش ليا مش هتكونى لحد تانى".





ومن جانبها قالت والدة منال، " أنا بربيهم لوحدى معايا 6 بنات وولد واحد وأبوهم متوفى من 13 سنة، قلبى اتقطع على بنتى، ومش متخيلة انه حصلها كدة".



