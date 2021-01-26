البنك الأهلي يعلن سلبية مسحة كورونا للفريق قبل مواجهة طلائع الجيش بالدوري

أعلنت إدارة نادي البنك الأهلي،أن نتيجة مسحة كورونا للاعبي فريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي جاءت سلبية قبل مواجهة طلائع الجيش في تمام الساعة الثانية والنصف مساء الخميس المقبل، على ملعب الشرطة بالعباسية ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز.





وكانت إدارة البنك الأهلي، حسمت صفقة ضم محمد عصام من المقاولون العرب، لمدة ثلاثة سنوات ونصف لتكون الصفقة الثانية لفريق البنك الأهلي خلال فترة القيد الشتوي بعد انضمام كريم بامبو المعار من نادي الزمالك والذي أحرز هدفا مع ظهوره الأول مع الفريق أمام إنبي .



