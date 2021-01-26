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برلمان

وزير التموين يوضح حقيقة حذف ذوي الإعاقة من البطاقات التموينية

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 08:59 م
البطاقات التموينية
البطاقات التموينية
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فريدة محمد - ماجدة بدوى - يوسف سامح
نفى  الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، مايتم تداوله بشأن عدم حصول ذوى الإعاقة على بطاقات تموينية، قائلا أنه لا يوجد أي مواطن من ذوي الاحتياجات الخاصة ليست لديه بطاقة تموينية، "أي حد مش عنده بطاقة تطلع فورا".

وجاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، في ضوء مناقشة برنامج وزارة التموين والتجارة الداخلية. 

وأشار "المصيلحي"، إلى أنه منذ أن كان وزيرا للتضامن والتموين سابقا، أصدر قرارًا بحق ذوي الاحتياجات الخاصة في بطاقة التموين دون النظر للدخل. 

وتحدث  وزير التموين عن أزمة حذف المسافرين للخارج من التموين، قائلًا "لو بلغ أي مواطن إنه مسافر هيكون إيقاف مؤقت أما من يسافر بدون ما يبلغ بيكون قرار الوقف من خلال مصلحة الجوازات، مشيرا إلى أن العودة مرة أخرى يتطلب إحضار خط السير".

وحول  أزمة نقص أسطوانات الغاز وتراجع الوزن، أكد الدكتور علي المصيلحي، أن هذه الأزمة تكون فعليا في فصل الشتاء سواء نقص الوزن أو العجز في إتاحتها، فضلا عن القيام برفع أسعارها في كثير من الأوقات.

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