ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

صحة قنا تبدأ تطعيم الأطقم الطبية بلقاح كورونا

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 10:57 م
صحة قنا تبدأ تطعيم
صحة قنا تبدأ تطعيم الأطقم الطبية بلقاح كورونا
Advertisements
يوسف رجب

بدأت مديرية الصحة بقنا، تطعيم الأطقم الطبية بلقاح فيروس كورونا المستجد، اليوم الثلاثاء، بمستشفي قفط التعليمي، وذلك بحضور الدكتور راجى تاواضروس، وكيل وزارة الصحه بقنا.


جاء ذلك تزامنًا مع إعطاء الدكتورة هالة زايد، وزير الصحة والسكان إشارة البدء في تطعيم الأطقم الطبية بلقاح ضد فيروس كورونا المستجد.


وأشار الدكتور راجى تاوضروس، وكيل وزارة الصحة بقنا، إلي أنه تم إعطاء اللقاح لأول أفراد الطاقم الطبي للطبيب أحمد كمال، مدير مستشفي قفط التعليمي للعزل، مؤكدًا بدء التطعيم  بعد شرح الآلية التي يتم تلقي العلاج بها بداية من تسجيل البيانات وطريقة التواصل مع الأطقم الطبية لمتلقي اللقاح ومرحلة ما قبل التطعيم من متابعة العلامات الحيوية ومعرفة الحالة الصحية له.


أوضح تاوضروس، بأن تلك الخطوة تأتي في إطار حرص الدولة علي مواجهة فيروس كورونا و خاصة الأطقم الطبية و الذين يمثلون خط الدفاع الأول ضد هذا الوباء، مؤكدًا أن تلك الخطوة تمثل نجاحًا لمجهودات الدولة في التعامل مع الأزمات و خاصة أن مصر هي أول دولة أفريقية تحصل على لقاح كورونا.


يذكر أن وزارة الصحة والسكان، أعلنت أن التطعيمات آمنة وخضعت لكافة التحاليل التى أثبتت فاعليتها، و أن الدراسة أثبتت فعالية اللقاح بنسبة 86%، وأن نجاحه فى توليد أجسام مضادة وصل إلى 99%.


اقرأ أيضًا :

اندلعت فى 3 أفدنة..الحماية المدنية تسيطر على حرائق متفرقة بقنا

أهالي جراجوس بقنا يطالبون الداخلية بإعادة فتح السجل المدني.. شاهد

صحة قنا تبدأ تطعيم الأطقم الطبية بلقاح كورونا
صحة قنا تبدأ تطعيم الأطقم الطبية بلقاح كورونا
صحة قنا تبدأ تطعيم الأطقم الطبية بلقاح كورونا
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الصحة: تطعيم الأطقم الطبية بلقاح كورونا .. الأحد

أول متلقي للقاح كورونا.. مدير مستشفى أبو خليفة: اللقاح آمن

مصادر: مستشفى أبو خليفة للعزل يضم 200 طاقم طبي و3 غرف مجهزة لتلقي اللقاح

تفاصيل 14 سؤالا أجابت عليها الأطقم الطبية قبل تلقي لقاح كورونا

الصحة: لن نعطي أي مواطن التطعيم إلا في هذه الحالة

18 ألفا سجلوا حتى الآن.. الصحة: التسجيل لـ تلقي لقاح كورونا مفتوح لهذه الفئة فقط

ترشيحاتنا

تجديد حبس متهمي الفيرمونت 45 يوما

ممارسات مشبوهة.. هيومان رايتس ووتش تفبرك تقارير ضد مصر بدعم إخواني

تعرف على مواصفات وأسعار.. فيات X 500 موديل 2021

فيتامين آشعة الشمس.. تعرفي على أبرز 6 فوائد صحية لفيتامين د

جهاد جريشة يلغي هدفا للنادي الأهلي بعد مخالفة على والتر بواليا ضد إكرامي

الهلال السوداني يتعاقد مع لاعب إنتر برعاية تركي آل الشيخ

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مقارنة بين عمالقة الـSUV.. سبورتاج وتوسان الشكل الجديد موديل 2021

للوقاية من الأنيميا وتعزيز تركيزك.. أبرز 5 فوائد صحية لمعدن الحديد

تعرف على مواصفات وأسعار.. فيات X 500 موديل 2021