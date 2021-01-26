صحة قنا تبدأ تطعيم الأطقم الطبية بلقاح كورونا

بدأت مديرية الصحة بقنا، تطعيم الأطقم الطبية بلقاح فيروس كورونا المستجد، اليوم الثلاثاء، بمستشفي قفط التعليمي، وذلك بحضور الدكتور راجى تاواضروس، وكيل وزارة الصحه بقنا.





جاء ذلك تزامنًا مع إعطاء الدكتورة هالة زايد، وزير الصحة والسكان إشارة البدء في تطعيم الأطقم الطبية بلقاح ضد فيروس كورونا المستجد.





وأشار الدكتور راجى تاوضروس، وكيل وزارة الصحة بقنا، إلي أنه تم إعطاء اللقاح لأول أفراد الطاقم الطبي للطبيب أحمد كمال، مدير مستشفي قفط التعليمي للعزل، مؤكدًا بدء التطعيم بعد شرح الآلية التي يتم تلقي العلاج بها بداية من تسجيل البيانات وطريقة التواصل مع الأطقم الطبية لمتلقي اللقاح ومرحلة ما قبل التطعيم من متابعة العلامات الحيوية ومعرفة الحالة الصحية له.





أوضح تاوضروس، بأن تلك الخطوة تأتي في إطار حرص الدولة علي مواجهة فيروس كورونا و خاصة الأطقم الطبية و الذين يمثلون خط الدفاع الأول ضد هذا الوباء، مؤكدًا أن تلك الخطوة تمثل نجاحًا لمجهودات الدولة في التعامل مع الأزمات و خاصة أن مصر هي أول دولة أفريقية تحصل على لقاح كورونا.





يذكر أن وزارة الصحة والسكان، أعلنت أن التطعيمات آمنة وخضعت لكافة التحاليل التى أثبتت فاعليتها، و أن الدراسة أثبتت فعالية اللقاح بنسبة 86%، وأن نجاحه فى توليد أجسام مضادة وصل إلى 99%.





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