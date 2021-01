كنا بنتكلم عنك.. بايدن يمازح صحفياً سأله عن مضمون مكالمته مع بوتين.. فيديو

مازح الرئيس الأمريكي جو بايدن ، الصحفيين؛ بعد توقيع عدد من الأوامر التنفيذية ، مساء الثلاثاء، حيث سأله أحد المراسلين عن فحوى مكالمته مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وسأل مراسل شبكة "فوكس نيوز" ، جو بايدن: "عن ماذا تكلمت مع بوتين؟"؛ فردّ الرئيس الأمريكي بعفوية أثناء خروجه من الغرفة "تحدثنا عنك أنت.. هو يتمنى لك الأفضل".

ولقي مقطع فيديو يظهر المزاح بين بايدن والصحفيين، رواجًا واسعًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وأعلن البيت الأبيض عن أول اتصال بين جو بايدن والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث ناقش الزعيمان عددًا من القضايا بينها تسميم المعارض أليكسي نافالني والتدخل الروسي بالانتخابات.

فيما ذكر الكرملين أن بوتين هنأ بايدن بتسلمه مهام منصبه كرئيس للولايات المتحدة، كما بحث الزعيمان عدد من القضايا بينها الحفاظ على خطة العمل الشاملة المشتركة للبرنامج النووي الإيراني.

As President Biden leaves press event, reporter calls out: "Mr. President, what'd you talk to Vladimir Putin about?"





Biden: "You. He sends his best." https://t.co/t9GlACZHYI pic.twitter.com/zgfACXvUX7