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أخبار العالم

ألمانيا تسجل أكثر من 13 ألف إصابة و982 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

الأربعاء 27/يناير/2021 - 08:33 ص
صدى البلد
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أ ش أ
أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، اليوم /الأربعاء/، أنه تم تسجيل 13 ألفا و202 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في ألمانيا منذ بداية الجائحة إلى مليونين و161 ألفا و279 حالة.
ونقلت صحيفة (بيلد) الألمانية عن البيانات التي ينشرها المعهد القول إنه سجل 982 وفاة جديدة خلال الساعات الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس التاجي إلى 53 ألفا و972 حالة.
وأفادت البيانات بأن مليونا و866 ألف حالة تماثلت للشفاء من المرض بينما هناك 241 ألفا و300 حالة نشطة في البلاد.


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