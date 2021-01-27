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برلمان

نائب لـ"الكونجرس الامريكي": مصر دولة ذات سيادة.. والتدخل في الشئون الداخلية غير مسموح به

الأربعاء 27/يناير/2021 - 10:02 ص
الكونجرس الأمريكى
الكونجرس الأمريكى
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فريدة محمد
استنكر النائب إبراهيم المصري، وكيل لجنه الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، تدخل أعضاء الكونجرس الأمريكي في الشأن الداخلي المصري، مؤكدا أن مصر دولة ذات سيادة وغير مسموح بأي تدخلات خارجية تخص الشأن الداخلي لمصر.

وأوضح المصري، خلال البيان الصادر له، أنه ما تم إعلان عنه في الساعات الأخيرة الماضية، بشأن تشكيل كتلة برلمانية من نواب بالكونجرس الأمريكي، للدفاع عن حقوق الإنسان في مصر هو أمر مرفوض  شكلا ومضمونا،  مشيرا إلى أنه يجب أن يتم تشكيل لجنة لحقوق الإنسان من قبل الكونجرس في بلادهم خاصة بعد أحداث اقتحام مجلس الشيوخ الأميركي واعتراف رئيسهم السابق دونالد ترامب بتزوير الانتخابات الرئاسية المنصرفه.

وأضاف وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن مصر خالية من المعتقلين السياسيين، كما أن المتواجدين الآن داخل السجون بسبب خروجهم عن القانون المتعارف عليه والذي يطبق على الجميع، مشيرا إلى أن أى تدخل لاعضاء برلمان أي دوله فى الشأن الداخلى لا يستطيع أحد أن يتقبله، كما أن من يريد منهم التحدث او المناقشه لاى موضوع يوجد مجلسى النواب والشيوخ يعبران عن الشعب المصرى في كافة القضايا والملفات.
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