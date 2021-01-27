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أخبار البلد

الصحة العالمية: 3 سلالات جديدة لكورونا ظهرت فى 10 دول بالشرق الأوسط

الأربعاء 27/يناير/2021 - 11:58 ص
صدى البلد
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محمد غالي

أكد الدكتور أحمد المنظرى المدير الاقليمي لمنظمة الصحة العالمية بإقليم شرق المتوسط خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن أن تجمع كوفاكس يسعى إلى توفير لقاحات كورونا للدول الأعضاء مشيرا إلى أنه انشأ نظام تسجيل للحصول علي اللقاح بين الدول.
 وأضاف المنظرى، تم توجية الشركات لانتاج اللقاحات بكميات كبيرة مشيرا إلى أن العديد من الشركات حصلت علي موافقات طارئة لانتاج اللقاحات المتعلقة بكورونا وهناك تطعيمات جديدة ستظهر خلال الفترة المقبلة مضيفا أنه يوجد كميات مناسبة من اللقاحات وجميعها آمنه.

و أكد المدير الإقليمي لمكتب منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط خلال مؤتمر اليوم عبر الفيديو كونفرانس أن العالم سجل 100 مليون اصابة بكورونا و5 ملايين اصابة بإقليم شرق المتوسط .

واضاف الدكتور ريتشارد برينان، مدير الطوارئ الصحية بالمكتب الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية، أن هناك 3 سلالات جديدة لكورونا ظهرت فى 10 دول فى إقليم شرق المتوسط، مشيرا إلى أن كوفاكس يضمن التوزيع العادل.

وقال الدكتور ريتشارد برينان، مدير الطوارئ الصحية بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن، أنه مع حلول شهر فبراير سيوفر كوفاكس 25 مليون جرعة، ومع نهاية مارس سيكون الجرعات مؤمنة للجميع وسيكون الجميع حصل عليها، لافتا إلى أنه مع نهاية شهر ديسمبر المقبل سيكون قد تم توفير 355 مليون جرعة من لقاح كورونا لجميع البلدان الأعضاء في كوفاكس. 

وكانت أعلنت منظمة الصحة العالمية ارتفاع الطلب العالمى على خدمات الأطباء النفسيين والمعالجين بسبب جائحة فيروس كورونا، طبقا لتصريحات لـ ميليتا فوجنوفيتش، ممثلة منظمة الصحة العالمية في الاتحاد الروسي، التى نشرتها وكالة تاس الروسية.

وأظهرت دراسة أجرتها منظمة الصحة العالمية حول تأثير كوفيد 19، على الصحة العصبية والعقلية، إلى أن 93% من الدول الـ130 المشاركة بالمنظمة، قد أبلغت عن حدوث اضطرابات في الصحة العقلية والعصبية واضطرابات تعاطي المخدرات، بسبب الوباء العالمى، وبالتالي ارتفعت معدلات الإقبال على خدمات الطب النفسى.

وأكدت ممثلة منظمة الصحة العالمية، أن التعافي من الوباء أمر مستحيل دون الاهتمام العاجل بتعزيز الصحة العقلية، وهي العملية التي ينبغي أن تشمل المجتمع بالكامل، من خلال توفير مجموعة كاملة وعالية الجودة من الخدمات الشاملة والمتكاملة في مجال الصحة العقلية والدعم النفسي في الوقت المناسب وبجودة عالية، والذى يعد عنصرًا أساسيًا في تحقيق التغطية العالمية لخدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك تعزيز محو الأمية في مجال الصحة العقلية والتوعية بين المواطنين والطاقم الطبي، بالإضافة إلى أهمية الكشف المبكر والعلاج وإعادة التأهيل والرعاية اللاحقة بعد تخطى تلك الجائحة.
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