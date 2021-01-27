ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

الصحة العالمية: 100 مليون إصابة بكورونا فى العالم

الأربعاء 27/يناير/2021 - 11:49 ص
صدى البلد
Advertisements
محمد غالي
أكد الدكتور أحمد المنظرى المدير الإقليمي لمكتب منظمة الصحة العالمية ، لإقليم شرق المتوسط خلال مؤتمر اليوم عبر الفيديو كونفرانس، أن العالم سجل 100 مليون اصابة بكورونا و5 ملايين اصابة بإقليم شرق المتوسط.

وأكد الدكتور ريتشارد برينان، مدير الطوارئ الصحية بالمكتب الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية، أن هناك 3 سلالات جديدة لكورونا ظهرت فى 10 دول فى إقليم شرق المتوسط، مشيرا إلى أن كوفاكس يضمن التوزيع العادل.

وقال الدكتور ريتشارد برينان، مدير الطوارئ الصحية بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن، أنه مع حلول شهر فبراير سيوفر كوفاكس 25 مليون جرعة، ومع نهاية مارس سيكون الجرعات مؤمنة للجميع وسيكون الجميع حصل عليها، لافتا إلى أنه مع نهاية شهر ديسمبر المقبل سيكون قد تم توفير 355 مليون جرعة من لقاح كورونا لجميع البلدان الأعضاء في كوفاكس. 

وكانت أعلنت منظمة الصحة العالمية ارتفاع الطلب العالمى على خدمات الأطباء النفسيين والمعالجين بسبب جائحة فيروس كورونا، طبقا لتصريحات لـ ميليتا فوجنوفيتش، ممثلة منظمة الصحة العالمية في الاتحاد الروسي، التى نشرتها وكالة تاس الروسية.

وأظهرت دراسة أجرتها منظمة الصحة العالمية حول تأثير كوفيد 19، على الصحة العصبية والعقلية، إلى أن 93% من الدول الـ130 المشاركة بالمنظمة، قد أبلغت عن حدوث اضطرابات في الصحة العقلية والعصبية واضطرابات تعاطي المخدرات، بسبب الوباء العالمى، وبالتالي ارتفعت معدلات الإقبال على خدمات الطب النفسى.

وأكدت ممثلة منظمة الصحة العالمية، أن التعافي من الوباء أمر مستحيل دون الاهتمام العاجل بتعزيز الصحة العقلية، وهي العملية التي ينبغي أن تشمل المجتمع بالكامل، من خلال توفير مجموعة كاملة وعالية الجودة من الخدمات الشاملة والمتكاملة في مجال الصحة العقلية والدعم النفسي في الوقت المناسب وبجودة عالية، والذى يعد عنصرًا أساسيًا في تحقيق التغطية العالمية لخدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك تعزيز محو الأمية في مجال الصحة العقلية والتوعية بين المواطنين والطاقم الطبي، بالإضافة إلى أهمية الكشف المبكر والعلاج وإعادة التأهيل والرعاية اللاحقة بعد تخطى تلك الجائحة.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

اليونيسف: نعمل مع الشركاء لضمان توصيل 2 مليار جرعة لقاح عام 2021

أين وصلت الدول العربية في سباق الحصول على لقاحات كورونا؟.. مصر من أوائل المتعاقدين على عقار فايزر.. السعودية تتفق مع عدة شركات.. والإمارات تنتظر أولى الجرعات منتصف ديسمبر..المغرب يتسلم أول مليون جرعة

قريبا.. الصحة العالمية تعلن توفير 3 لقاحات لـ كورونا آمنة على البشر

طوارئ الصحة العالمية: نحتاج منظومة تبريد ضخمة لحفظ لقاح كورونا

الصحة العالمية: لم يحدث أي تحور جيني في أعراض كورونا حتى الآن

الصحة العالمية: لا نعرف أصل فيروس كورونا

ترشيحاتنا

الطيران الكويتي يكشف حقيقة تقليص أعداد المغادرين من البلاد

بعد تعديل شرط السن .. ننشر القواعد التي وضعتها التعليم لـ الإعارة والندب للخارج

إزالات وجوبية للمخالفين .. برلماني يوضح التعديلات الجديدة لقانون البناء

صدام مصر والدنمارك الأبرز.. مواعيد مباريات دور الثمانية في مونديال اليد

موجز السوشيال ميديا.. فيفي عبده تكشف حقيقة إصابتها بـ كورونا.. نيرمين الفقي تقع ضحية برنامج رامز جلال 2021.. نادر حمدي يهاجم أحد المتابعين دفاعا عن فستان زوجته

شاهد | فيفي عبده تستنجد بمساعدي وائل الإبراشي لطمأنتها على حالته

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ارتفاع سعر أحد طرازات تويوتا في مصر بقيمة 95 ألف جنيه.. صور

بعد الزيادات الأخيرة.. تعرف على أسعار لادا جرانتا| صور

ابتلع سكينا.. جراحة بمستشفى المنصورة الدولي لإنقاذ حياة مريض