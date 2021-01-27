الإعلام والأمن القومي عنوان الصالون الثقافي بالأعلى للشئون الإسلامية.. غدا

يعقد المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، صالونه الثقافي بعنوان "الإعلام والأمن القومي" في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح غدا الخميس .





ومن المقرر أن يشارك في الصالون الثقافي، الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، وعلي حسن، رئيس مجلس إدارة وكالة أنباء الشرق الأوسط، وعمرو الخياط – رئيس تحرير أخبار اليوم، ومحمد نوار – رئيس قطاع الإذاعة بالهيئة الوطنية للإعلام، ووجدي زين الدين – رئيس تحرير الوفد.



