شهيد الشهامة.. مقتل شاب علي يد تجار مخدرات في المنوفية

شهدت قرية كفر صراوة حادثة مأساوية حيث لقي الشاب أحمد الدجوى مصرعه علي يد تجار مخدرات لإبلاغه عنه بالاتجار في المخدرات.





شهيد الشهامه هكذا أطلق القرية علي الشاب أحمد الدجوى عقب مقتله علي يد أحد تجار المخدرات المشهور بارتكاب اعمال منافيه الآداب داخل منزله والاتجار في المخدرات.





حيث تجرد تاجر المخدرات من كل المشاعر الإنسانية حيث دخل علي المجني عليه منزله وأطلق عليه وابل من الطلقات وفر هاربا واصيب شقيق المجني عليه عندما حاول اعتراضه أثناء خروجه من المنزل.





صدمة شديدة أصابت أهالي القرية الذين أكدوا أن الشاب أحمد الدجوى كان مثال للأخلاق الطيبه ومساعده الجميع وأنه اعترض المتهم من قبل وهدده بإبلاغ الشرطة إذا لم يتوقف عن بيع المخدرات علنا وارتكاب اعمال منافيه الآداب.





وتكثف مباحث المنوفية من جهودها لضبط المتهم الهارب وتقديمه للعدالة.