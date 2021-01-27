خلطة طبيعية تقضي على حبوب فروة الرأس

يعاني بعض الأشخاص من مشكلة حبوب فروة الرأس ويرجع ذلك للكثير من الأسباب أبرزها، استعمال أدوات التمشيط بشكل مشترك.





كيفية علاج البثور على فروة الرأس باستخدام المكونات اليومية، بالتفصيل:

1. زيت جوز الهند لبثور فروة الرأس:



زيت جوز الهند هو أحد العلاجات المثبتة للتعامل مع البثور على فروة الرأس. أنه يحتوي على حمض اللوريك الذي يمكن أن تقتل البكتيريا على فروة الرأس بشكل فعال. زيت جوز الهند يرطب فروة رأسك ويزيد الرطوبة. ومع ذلك ، قد لا يعمل بشكل جيد لأولئك الذين لديهم فروة الرأس الدهنية الدهنية. لهذا السبب يوصي الخبراء بإضافة بضع قطرات من عصير الليمون أو زيت شجرة الشاي لموازنة ذلك.





مكونات:

زيت جوز الهند - 2 ملعقة كبيرة

زيت شجرة الشاي - 3-4 قطرات

كرة قطن

وقت التحضير: دقيقتان



طريقة التحضير:

قم بتدفئة زيت جوز الهند قليلا

أضف بضع قطرات من زيت شجرة الشاي إلى هذا الخليط



كيفية التقديم:

ضعي هذا الخليط مباشرة على فروة الرأس

تغطية المناطق المتضررة جيدا

اتركيه لمدة 30-40 دقيقة

اغسل جيدا بشامبو خفيف



كم مرة يجب أن أفعل هذا؟ مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع



الاحتياطات: لا توجد آثار جانبية معروفة لهذه الطريقة

مصدر المعلومات موقع mediacl news today.