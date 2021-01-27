اكتشف فوائد التونة الغذائية

يعد سمك التونة من أشهر أنواع المأكولات البحرية وتحتوى على قدر كبير من الفوائد الغذائية والصحية التى تجعل من تناولها أمرا ضروريا.





نعرض لكم أهم الفوائد الصحية للتونة وذلك، ووفقا لما ذكره موقع " webmd "





الفوائد الصحية

تعد التونة مصدرًا ممتازًا لفيتامين ب 12 ، وهو فيتامين أساسي ضروري لصنع الحمض النووي. يساعدك فيتامين ب 12 أيضًا على تكوين خلايا دم حمراء جديدة ومنع تطور فقر الدم .





تشمل الفوائد الصحية لتناول التونة أيضًا:

انخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب

مستويات عالية من أحماض أوميجا 3 الدهنية في أسماك التونة قد يساعد على الحد من مستوى أوميغا 6 الاحماض الدهنية و الكولسترول LDL التي يمكن أن تتراكم داخل شرايين القلب، أظهرت الدراسات أن تناول المزيد من أوميغا 3 يرتبط بانخفاض معدلات الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية ، بما في ذلك النوبات القلبية.





منع مشاكل الرؤية





يبدو أن أوميغا 3 في التونة لها تأثير إيجابي على صحة العين. في دراسة أجريت على 40 ألف عاملة صحية ، كانت النساء اللائي تناولن وجبات متعددة من التونة أسبوعيًا أقل عرضة للإصابة بجفاف العين بنسبة 68٪ . يُعتقد أيضًا أن أوميغا 3 تساهم في الصحة العامة لشبكية العين.





تقليل مخاطر الإصابة بالسرطان

يُعتقد أيضًا أن أحماض أوميغا 3 الدهنية في التونة تعمل على إبطاء نمو الخلايا السرطانية وتقليل الالتهاب في الجسم. هذا مهم لأن العديد من أنواع السرطان مرتبطة بالتهاب مزمن .





دعم فقدان الوزن

التونة لحم قليل الدهن. إنه غني بالبروتين نسبيًا ، ولكنه منخفض السعرات الحرارية ، مما يعني أنه يبقيك ممتلئًا لفترة أطول ويمنعك من تناول المزيد. في إحدى الدراسات ، فقد المراهقون الذين تناولوا الأسماك الخالية من الدهون بانتظام مثل التونة لعدة أسابيع في المتوسط ​​رطلين من الوزن أكثر من المجموعة الضابطة التي لم تأكل السمك.

التغذية

التونة من أفضل المصادر الغذائية لفيتامين د . تنتج 3 أونصات فقط من التونة المعلبة ما يصل إلى 50٪ من المستوى اليومي الموصى به. فيتامين د ضروري لصحة العظام وتقوية جهاز المناعة ضد الأمراض وضمان النمو الأمثل للأطفال .





تعد التونة أيضًا مصدرًا رائعًا للفيتامينات والمعادن الأخرى ، مثل:

حديد

فيتامين ب 6

البوتاسيوم

السيلينيوم

اليود

العناصر الغذائية لكل حصة





تحتوي حصة 4 أونصات من التونة البيضاء على:





السعرات الحرارية: 145، البروتين : 26.77 جرام، الدهون : 3.37 جرام