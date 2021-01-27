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محافظات

شاهد .. سكرتير مساعد أسيوط يتفقد مستشفى أبوتيج النموذجي

الأربعاء 27/يناير/2021 - 04:00 م
صدى البلد
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إيهاب عمر
أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، على ضرورة المتابعة الدورية والمستمرة للمستشفيات ومدى توافر الأكسجين بكميات مناسبة والتأكد من عمل المعدات اللازمة لتقديم الرعاية الصحية للمرضى بشكل أفضل، لافتًا إلى تشكيل لجان متابعة وتفتيش على المستشفيات والمنشأت الصحية ، وذلك تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجان للمتابعة والتفتيش على جميع المستشفيات والمنشآت الصحية بالمحافظة بصفة يومية، وعلى مدار 24 ساعة بمشاركة ممثلين للجهات الرقابية والصحية للوقوف على توافر المستلزمات الطبية والوقائية والأدوية، وتوافر الاحتياجات اللازمة بمستشفيات العزل والمستشفيات المركزية والتأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

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وفي هذا الإطار تفقد المهندس نبيل الطيبي سكرتير مساعد المحافظة، مستشفى أبوتيج النموذجي للاطمئنان على شبكات الاكسجين ، وتوافر كمات كبيرة منه لسد الاحتياجات والتأكد من توافر كافة المستلزمات الطبية والوقائية والأدوية المستخدمة في علاج فيروس كورونا المستجد، وفقًا لبروتوكول وزارة الصحة كما تفقد المحولات والديزل واطمئن على عمل شبكات ومحابس وخزانات وعدادات وأسطوانات الأكسجين للوقوف على مدى توافرها بكميات مناسبة والتأكد من عمل المعدات اللازمة وصلاحيتها لتقديم الرعاية الصحية للمرضى بشكل أفضل وذلك وفقًا لقرارات مجلس الوزراء رافقه خلال الجولة يسري كامل رئيس مركز ومدينة أبوتيج.

يذكر أن محافظ أسيوط قد أعلن في وقت سابق عن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقى شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفوري مع أية حالات اشتباه وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع وهي رقم (2135603/ 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رسائل الواتس آب (01000623873) بالإضافة إلى رقم غرفة الأزمات والطب الوقائي بمديرية الصحة بأسيوط (01060603745) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات على مدار 24 ساعة وأرقام وزارة الصحة والسكان (105) و (15335) والتي خصصتها وزارة الصحة لتلقي أية بلاغات خاصة بفيروس كورونا المستجد وتقييم الحالات وتوجيه المتصل لأنسب طريقة لتلقي الرعاية الطبية.
شاهد .. سكرتير مساعد أسيوط يتفقد مستشفى أبوتيج النموذجي
شاهد .. سكرتير مساعد أسيوط يتفقد مستشفى أبوتيج النموذجي
شاهد .. سكرتير مساعد أسيوط يتفقد مستشفى أبوتيج النموذجي
شاهد .. سكرتير مساعد أسيوط يتفقد مستشفى أبوتيج النموذجي
شاهد .. سكرتير مساعد أسيوط يتفقد مستشفى أبوتيج النموذجي
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