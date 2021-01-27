ما موعد إجراء امتحانات نصف العام للجامعات؟ .. التعليم العالي تجيب

كشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي، عن الموعد المحدد لإجراء امتحانات نصف العام الدراسي للطلاب في الجامعات المختلفة.





قال "عبد الغفار"، خلال حواره مع مراسل برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، إنه سوف تجرى الامتحانات في 20 فبراير المقبل عقب انتهاء إجازة نصف العام، مضيفا أن الأعلى للجامعات منعقد بشكل مستمر لمتابعة الوضع الصحي بالجامعات بشكل يومي ولحظي.





وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي، أنه تم توزيع جداول امتحانات نصف العام وسيتم في الأسبوع الأول من فبراير، مشيرا الي أن استراتيجية الوزارة هي التعلم في بيئة صحية آمنة والاصل الحرص على استكمال العام الدراسي، وخلاف ذلك هو الاستثناء.



