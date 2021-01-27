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أخبار العالم

رقم كارثي لوفيات كورونا في العالم خلال 24 ساعة

الأربعاء 27/يناير/2021 - 05:39 م
وفيات كورونا في العالم
وفيات كورونا في العالم
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قسم الخارجي
أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، عن رقم صادم في وفيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ 24 ساعة الماضية. 

وقالت الصحة العالمية إنها رصدت 18 ألف حالة وفاة في العالم جراء فيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية. 

فيما كشفت المنظمة، اليوم الأربعاء، مفاجأة للعالم، حول السلالة الجديدة لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، حيث قالت إن السلالة الجديدة التي ظهرت في بريطانيا، استطاعت التفشي في 70 دولة حول العالم. 

وأضافت الصحة العالمية أن سلالة كورونا المستجدة التي ظهرت في جنوب إفريقيا، تفشت في 31 دولة. 
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