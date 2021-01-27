معسكر مغلق.. البنك الاهلي يتسلح بـ 24 لاعبا استعدادا للطلائع





دخل فريق البنك الأهلي معسكرا مغلقا عقب مران الفريق اليوم استعدادا لمواجهة طلائع الجيش غدًا الخميس ضمن مباريات الجولة العاشره من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز والذي يغيب عنها رباعي فريق البنك الأهلي محمد مجدي واحمد ياسر ومحمد مثناني للإيقاف وذلك لحصولهم علي الإنذار الثالث في مباراة إنبي الماضية ويغيب أيضًا محمد كوفي للإصابة بجذع في الرباط الداخلي للركبة.









وعقب نهاية المران اختار محمد يوسف المدير الفني لفريق الكرة بنادي البنك الأهلي قائمة تضم 24 لاعبًا ليدخلوا معسكر الفريق ليلة المباراة

محمود الزنفلي واحمد السعدني واحمد صبحي في حراسة المرمى





محمد دبش وأحمد ياسين وأمير مدحت واسامه ابراهيم وعاصم صلاح وبهاء مجدي في خط الدفاع





استيرلا ومعروف يوسف وحسام الصانع في خط الوسط المدافع





محمد حامد وموسي دياوارا وشادي رضوان ومحمود قاعود ومحمد بسيوني ومحمود سيد ومحمد مصطفى ميدو وكريم بامبو وعلي صابر في خط الوسط المهاجم





احمد علي وفادي فريد واحمد شرويدة