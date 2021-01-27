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محافظات

رفع 640 طن قمامة.. حملات للانضباط والنهوض بمستوى الخدمات فى الجيزة ..شاهد

الأربعاء 27/يناير/2021 - 06:18 م
الجيزة تواصل حملاتها
الجيزة تواصل حملاتها لتحقيق الأنضباط بالشارع
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محمد الصاحي - أحمد زهران
أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة علي  رؤساء الأحياء والمراكز بمواصلة الحملات للتصدي للمخالفين وإتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد المقاهي والكافيهات غير الملتزمة بتطبيق الاجراءات الوقائية تنفيذا للقرارات الصادرة في هذا الشأن .

وذلك استمرارًا لسلسلة الحملات اليومية التي تشهدها محافظة الجيزة علي مستوي الأحياء والمراكز والمدن لإزالة كافة مظاهر الإهمال والإرتقاء بالمظهر الحضاري وإعادة الانضباط للشارع والإستجابة لشكاوى المواطنين من احتلال أرصفة المشاة من الباعة الجائلين وأصحاب المقاهي والكافيهات ولعدم تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.


قام حي الدقي بغلق عدد " ٢"  سنتر تعليميا بشارعي التحرير والدقي ورفع ١٥٤ حالة إشغال وتم إيداع المضبوطات بمخازن الحي .
 
كما قام بتنفيذ حملة نظافة وتجريد ورفع الأتربه والمخلفات شملت شوارع " الانصاري وشارع السودان والتحرير والكشافة وشارع المدارس وذلك في إطار الاهتمام بالنظافة والتجميل والمحافظة على المظهر العام .

وفي حي العجوزة تم إزالة اعلان مخالف بدون ترخيص امام مطلع كوبرى ١٥ مايو وذلك في إطار الحملات التي ينفذها الحي للتصدي لكافة أوجه المخالفات .

أما في حي الهرم فتم تنفيذ ازاله لفيلا ناصيه شارع المنصوريه مع شارع سفنكس هرم، كما تم متابعه اعمال النظافه ورفع المخلفات من امام وخلف مساكن الشباب إلي جانب رفع المخلفات من سلالم الدائري وشارع مسجد المدينه المنورة بالتنسيق مع هيئة النظافة والتجميل .

وفي مركز ومدينة أوسيم تم رفع حوالي ٤١٥  طنا من مخلفات القمامة اليومية على مستوي المدينة وشملت أيضآ قري البراجيل وبرطس والكوم الاحمر وبشتيل .

وكذلك  كما قام مركز ومدينة البدرشين  برفع حوالي ٢٢٥ طنا من مخلفات القمامة شملت حملات النظافة قري أبو رجوان والمرازيق  بمنطقة مساكن كفر زهران قرية مزغونه خلف سوق الاثنين ومقلب الثانويه ونقطة المطحن وتجريد وتمهيد طريق مصر أسيوط السريع بقريه مزغونه ، كما تم تجريد طريق مصر اسيوط من اول الشوبك حتي الطريق القديم .

وفي مركز ومدينة منشأة القناطر تم فض سوق ذات الكوم وأبو غالب حرصا علي سلامة وآمن المواطنين، كما أنه جار أستكمال أعمال توسعه طريق وردان كفر أبو الحديد ومتابعة أعمال تبطين ترعه فهمى وكفر حكيم ورفع ناتج تطهير ترعه بنى سلامه بواقع 100 طن وفي إطار تجميل وتطوير مداخل القري الانتهاء من عمل مسله مدخل الشون بقرية  أبو غالب .

رفع 640 طن قمامة.. حملات للانضباط والنهوض بمستوى الخدمات فى الجيزة ..شاهد
رفع 640 طن قمامة.. حملات للانضباط والنهوض بمستوى الخدمات فى الجيزة ..شاهد
رفع 640 طن قمامة.. حملات للانضباط والنهوض بمستوى الخدمات فى الجيزة ..شاهد
رفع 640 طن قمامة.. حملات للانضباط والنهوض بمستوى الخدمات فى الجيزة ..شاهد
رفع 640 طن قمامة.. حملات للانضباط والنهوض بمستوى الخدمات فى الجيزة ..شاهد
رفع 640 طن قمامة.. حملات للانضباط والنهوض بمستوى الخدمات فى الجيزة ..شاهد
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