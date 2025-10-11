جهود القاهرة تنجح في التهدئة.. اتفاق غزة يدخل حيز التنفيذ | فيديو

أعلن اللواء محمد عبد الواحد، الخبير الأمني والاستراتيجي، عن دخول اتفاق شامل للتهدئة في قطاع غزة حيز التنفيذ، بعد نجاح مفاوضات مكثفة احتضنتها مدينة شرم الشيخ، بمشاركة مصرية فعالة ووساطات أمريكية وقطرية وتركية.

فرحة تعم غزة والعالم بعد مفاوضات شرم الشيخ

أكد عبد الواحد خلال لقائه ببرنامج "صباح البلد" على قناة صدى البلد، أن الشوارع الفلسطينية شهدت أجواء من الفرح غير المسبوق، عقب إعلان الاتفاق، الذي وصفه بـ"الفرصة الأخيرة" لوقف الإبادة المستمرة منذ عامين.

الدور المصري.. مفاوضات تقودها المخابرات العامة

أوضح الخبير الاستراتيجي أن جهاز المخابرات العامة المصري، بقيادة اللواء حسن رشاد، كان المحرك الرئيسي للوساطة، مشيرًا إلى أن مصر كانت ولا تزال تُولي القضية الفلسطينية أولوية قصوى منذ عام 1948.

"دبلوماسية المخابرات".. ميزة مصرية فريدة في إدارة الأزمات

قال عبد الواحد إن مصر تمتلك ما وصفه بـ"دبلوماسية المخابرات"، وهي قدرة فريدة تجمع بين العمل الأمني والدبلوماسي، مشددًا على أن الوفد المصري التفاوضي يضم عناصر بخبرات تتجاوز الثلاثين عامًا، ويمتلكون فهماً عميقًا لتفاصيل الأزمة.

إشادة دولية بالدور المصري

وأشار إلى أن السياسيين والوسطاء الدوليين، وخاصة من الولايات المتحدة، أثنوا على الجهود المصرية التي أسهمت في الوصول إلى الاتفاق، معتبرين أن شرم الشيخ، المعروفة بـ"مدينة السلام"، كانت المكان الأنسب لعقد هذه الجولة التاريخية من المفاوضات.