هاشتاج مصر 2021 يتصدر تويتر.. ومغردون للاعبين: فخورون بيكم

دشن رواد موقع التواصل الإجتماعى تويتر هاشتاج مصر 2021، وذلك لمواساة اللاعبين بعد هزيمتهم و خروجهم من البطولة وصعود المنتخب الدينماركى .





وجاءت التغريدات كالآتى:

-ركلات الترجيح من أجمل الأشياء في كرة اليد. فقط أقول! # كرة اليد # مصر 2021





-ارفعوا رؤوسكم يا مصر! يا لها من مباراة ضد أحد أفضل فرق كرة اليد الوطنية في العالم. لقد صنعت التاريخ اليوم !! # مصر 2021.





-يمكن القول إنها أفضل لعبة كرة يد رأيتها على الإطلاق. مصر أنا آسف جدا. نهائي قبل نهائيات # مصر 2021 يجب أن يتابع منتخب كرواتيا هذه المباريات ، اللاعبين والمدربين ، الدافع للأربعين يومًا القادمة !!! شكرا.





-واحدة من أعظم مباراة كرة يد رأيتها على الإطلاق! # مصر 2021



