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رياضة

هاشتاج مصر 2021 يتصدر تويتر.. ومغردون للاعبين: فخورون بيكم

الأربعاء 27/يناير/2021 - 10:14 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
دشن رواد موقع التواصل الإجتماعى تويتر هاشتاج مصر 2021، وذلك لمواساة اللاعبين بعد هزيمتهم و خروجهم من البطولة وصعود المنتخب الدينماركى .

وجاءت التغريدات كالآتى:
-ركلات الترجيح من أجمل الأشياء في كرة اليد. فقط أقول! # كرة اليد # مصر 2021

-ارفعوا رؤوسكم يا مصر! يا لها من مباراة ضد أحد أفضل فرق كرة اليد الوطنية في العالم. لقد صنعت التاريخ اليوم !! # مصر 2021.

-يمكن القول إنها أفضل لعبة كرة يد رأيتها على الإطلاق. مصر أنا آسف جدا. نهائي قبل نهائيات # مصر 2021 يجب أن يتابع منتخب كرواتيا هذه المباريات ، اللاعبين والمدربين ، الدافع للأربعين يومًا القادمة !!! شكرا.

-واحدة من أعظم مباراة كرة يد رأيتها على الإطلاق! # مصر 2021

-ليس كل الأبطال يرتدون الكاب، بعضهم يرتدي قمصان كرة اليد ويلعبون للمنتخب المصري.. نحن فخورون للغاية على الرغم من أي شيء! @ Egypt2021  # مصر 2021.
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