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أخبار البلد

وزير الرى السابق: عصابات تجارة الأرز يستفيدون من تصديره

الخميس 28/يناير/2021 - 07:00 ص
صدى البلد
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أمل مجدى
قال الدكتور نصر علام، وزير الرى السابق، إن قرار وزير الرى بتحديد مساحة زراعة الأرز فى مصر فى محله، ففى مصر عصابات تجارة الأرز يستفيدون من تصدير الأرز وليس للاستهلاك المحلى.

وأضاف "علام" لصدى البلد ليس لدينا مياه تكفى زراعة الأرز، والأولوية للمناطق الساحلية بسبب تدخل مياه البحر ، فهو يحدد مساحة الأرز بحيث هذه المساحات الشمالية دمياط  وكفر الشيخ والدقهلية وتزرع أرز ومنعها فى المحافظات القريبة مثل القليوبية والغربية.

وأشار وزير الرى السابق أن ما يحدث هو تبادل الأرز مع المحافظات من سنة لأخرى بحيث يكون هناك عدالة إجتماعية، القدرة على التنفيذ تعنى تفعيل عمل مهندسى الرى لتنفيذ سياسة الوزير . 

ونوه أنه عندما تولى وزارة الرى من قبل كانت مساحة زراعة الأرز 2,5 مليون فدان قبل أن يتولى تقليل مساحته رغم أن الوزير السابق لى كان له قرار وزارى أن يكون مساحة أراضى زراعة الأرز مليون و300ألف فدان فقط ، لكن لم يكن هناك رقابة أو متابعة. 

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