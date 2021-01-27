مصر تنظم كأس العالم للرماية.. رئيس الاتحاد يكشف التفاصيل

، وستقام البطولة منذ في الفترة من 22 فبراير حتى 5 مارس. قال اللواء حازم حسني رئيس الاتحاد المصري للرماية، إن مصر ستنظم بطولة كأس العالم للرماية، مؤكدا ان البطولة ستقام على ملاعب نادي الصيد بمدينة 6 أكتوبر





وأضاف حازم حسني خلال مداخلة هاتفية على قناة الحدث اليوم ، الدولة المصرية أظهرت للعالم اسلوب جديد وفريد خلال أزمة فيروس كورونا، وأكدت أنها تستطيع استضافة بطولات العالم في الرياضات المختلفة.



