مصر تنظم كأس العالم للرماية.. رئيس الاتحاد يكشف التفاصيل

قال اللواء حازم حسني رئيس الاتحاد المصري للرماية، إن مصر ستنظم بطولة كأس العالم للرماية، مؤكدا ان البطولة ستقام على ملاعب نادي الصيد بمدينة 6 أكتوبر، وستقام البطولة منذ في الفترة من 22 فبراير حتى 5 مارس.
وأضاف حازم حسني خلال مداخلة هاتفية على قناة الحدث اليوم ، الدولة المصرية أظهرت للعالم اسلوب جديد وفريد خلال أزمة فيروس كورونا، وأكدت أنها تستطيع استضافة بطولات العالم في الرياضات المختلفة.
واوضح حازم حسني، يجب ان نستفيد من اقامة بطولة كأس العالم لكرة اليد في مصر؛ حتي نطبق جميع الإجراءات التي تم تطبيقها، على بطولة كأس العالم للرماية، وهذا يدل على نجاح الدولة المصرية .