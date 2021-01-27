ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مصر تنظم كأس العالم للرماية.. رئيس الاتحاد يكشف التفاصيل

الأربعاء 27/يناير/2021 - 10:52 م
كأس العالم للرماية
كأس العالم للرماية
Advertisements
إبراهيم القادري
قال اللواء حازم حسني رئيس الاتحاد المصري للرماية، إن مصر ستنظم بطولة كأس العالم للرماية، مؤكدا ان البطولة ستقام على ملاعب نادي الصيد بمدينة 6 أكتوبر، وستقام البطولة منذ في الفترة من 22 فبراير حتى 5 مارس.

وأضاف حازم حسني خلال مداخلة هاتفية على قناة الحدث اليوم ، الدولة المصرية أظهرت للعالم اسلوب جديد وفريد خلال أزمة فيروس كورونا، وأكدت أنها تستطيع استضافة بطولات العالم في الرياضات المختلفة.

واوضح حازم حسني، يجب ان نستفيد من اقامة بطولة كأس العالم لكرة اليد في مصر؛ حتي نطبق جميع الإجراءات التي تم تطبيقها، على بطولة كأس العالم للرماية، وهذا يدل على نجاح الدولة المصرية .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

وزير الرياضة يوضح سبب اختيار العاصمة الإدارية لإقامة مونديال اليد.. فيديو

إلى جانب عرض تامر حسنى.. شاهد أهم الاستعدادات لـ حفل افتتاح مونديال كرة اليد في مصر

مونديال 2021.. كيف نجحت مصر فى خطف الأنظار بأول أيام كأس العالم لكرة اليد|شاهد

بمشاركة 31 دولة.. مصر تنظم بطولة كأس العالم للرماية فبراير المقبل

قبل انطلاق مونديال الرماية.. وزير الرياضة: مصر واحدة من افضل دول العالم جذبًا للأحداث العالمية

قبل انطلاق كأس العالم.. رئيس اتحاد الرماية: نسعى لتقديم بطولة تليق باسم مصر

ترشيحاتنا

فضائية أمريكية تكشف أول لقاء يجريه ترامب بعد مغادرة منصبه

18 ألف وفاة.. العالم يسجل أكبر حصيلة يومية جراء كورونا

رئيس صحة البرلمان يزف بشرى عن موعد انتهاء كورونا من العالم

بها بِدل عسكرية ورُتب وشعارات.. السعودية تعلن تفاصيل قضية خطيرة في الرياض

باستخدام الثلج وجل الصبار.. علاج تقرحات الفم في المنزل بـ 6 طرق

أشرف زكي يكشف لـ صدى البلد تفاصيل الحالة الصحية لـ يحيى الفخراني

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. تدشين مبادرة الإحلال والتجديد لمليون توك توك بسيارات كهربائية

طريقة عمل كيك قدرة قادر.. خطوة بخطوة

7 فوائد صحية لـ شاي الكركم تعرف عليها