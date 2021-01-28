احمرار في العين ونزيف متكرر في الأنف.. علامات أساسية تشير لوقوع نجلك في الإدمان

كشف الدكتورة إيناس الجعفراوي مستشار مكافحة الإدمان، العلامات الأساسية التي تظهر على الشخص المدمن.





وقالت الجعفراوي ، في حواره مع الإعلامية هدير سمير، مقدمة برنامج حبة كراميل، المذاع عبر شاشة الحدث اليوم، مساء أمس الأربعاء، إن هناك علامات سلوكية ونفسية وبدنية منها إحمرار في العين ونزيف متكرر في الأنف وتغير في الأكل والوزن الجسم يتغير فجأة.





وأضافت الدكتورة إيناس الجعفراوي مستشار مكافحة الإدمان، انه من ضمن العلامات أيضا تغير الأنشطة الاجتماعية ويميل للعزلة ولديه نوع من أنواع الخوف وهياج وضحك بدون سبب، متابعة أن كل الناس يعرفون انه مدمن وهو ينكر.







