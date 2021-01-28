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فن

يدافع عن نفسه.. محمد نجاتي لـ صدى البلد: لا أجرؤ على التقليل من شأن شيوخ المساجد.. فيديو

الخميس 28/يناير/2021 - 10:51 ص
محمد نجاتي
محمد نجاتي
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شروق إبراهيم - تصوير نور المصري
حل الفنان محمد نجاتي، ضيفا على موقع صدى البلد الإخباري، من أجل تكريمه عن دوره في مسلسل "ضربة معلم" الذي حقق نجاحا ونسب مشاهدة عالية.

وقال محمد نجاتي إنه لا يجرؤ على التقليل من شأن شيوخ المساجد، معبرا عن تقديره لهم، مؤكدا أنه كان يقصد بجملة الفنان أهم من الشيخ من حيث تأثيره ليس أكثر.

وأضاف محمد نجاتي أن مسألة تصدر الفنانين للتريند لا بد أن تكون مرتبطة بعمل فني وليس الأمور الشخصية التي تخص الخلافات والمرض وفبركة الأخبار، قائلا: "لازم تكون قد التريند وتلفت نظر الناس إليه بأشياء تافهة". 

وأضاف: "من المستحيل أنا أسعى لتصدر التريند على حساب ديني لأن البعض ظن أن تصريح الفنان أهم من الشيوخ كان هدفه إثارة الجدل، أنا رجل منتظم في صلاتي وأنتمى إلى منطقة شعبية". 

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