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فن

"ببن بي ك" الكويتي للمخرج يوسف العبدالله يفوز بجائزة "الصقر الخليجي القصير" في ختام مهرجان العين السينمائي.. صور وفيديو

الخميس 28/يناير/2021 - 12:00 م
مهرجان العين السينمائي
مهرجان العين السينمائي
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اقتنص الفيلم الكويتي "ببن بي ك" للمخرج يوسف العبدالله  جائزة أفضل فيلم في مسابقة "الصقر الخليجي القصير" التي تنافس عليها 10 أفلام ، بينما حصل فيلم "الحاكم" للمخرج جعفر محمد حسن، على جائزة لجنة التحكيم، وذلك ضمن فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان العين السينمائي الذي اختتمت فعالياته مساء امس الأربعاء في مدينة العين.

كما حصل فيلم "عابد" للمخرج مدحت عبدالله على جائزة أفضل فيلم في مسابقة "اصنع فيلمك في زمن كورونا"، أما جائزة لجنة التحكيم فقد ذهب لفيلم "حجر منزلي" للمخرج أحمد خطاب.

أما في مسابقة "أفلام المقيمين" فقد حصد فيلم "تألق ابتدائي" للمخرج ليو يونغمين وونغ جائزة أفضل فيلم وحاز فيلم "10 "للمخرج محمد سمير جائزة لجنة التحكيم وعن فئة مسابقة "أفلام الطلبة" فاز بجائزة أفضل فيلم "البوم" للمخرج علي الري بيما ذهبت جائزة لجنة التحليم لفليم "ريحة أبوي" للمخرج فوزية محمد.

وتجدر الاشارة إلى ان فعاليات مهرجان العين السينمائي بنسخته الثالثة انطلقت برعاية الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان وحضور الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان، وتحت شعار "سينما المستقبل" وذلك في الفترة من 23إلى 27 يناير .

وقد تنافس على جوائز المهرجان 10 أفلام بمسابقة الصقر الخليجي للفيلم القصير، و6 أفلام بمسابقة الصقر الخليجي للفيلم الطويل، و15 فيلما بمسابقة الصقر الإمارتي للفيلم القصير، و10 أفالم بمسابقة الصقر أفلام المقيمين، إضافة إلى 17 فيلما بمسابقة الصقر لأفلام الطلبة.

"ببن بي ك" الكويتي للمخرج يوسف العبدالله يفوز بجائزة "الصقر الخليجي القصير" في ختام مهرجان العين السينمائي.. صور وفيديو
"ببن بي ك" الكويتي للمخرج يوسف العبدالله يفوز بجائزة "الصقر الخليجي القصير" في ختام مهرجان العين السينمائي.. صور وفيديو
"ببن بي ك" الكويتي للمخرج يوسف العبدالله يفوز بجائزة "الصقر الخليجي القصير" في ختام مهرجان العين السينمائي.. صور وفيديو
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