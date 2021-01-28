زراعة الفيوم: حملات مُكثفة على مختلف مناطق وأسواق تداول وبيع المبيدات بالمراكز

شدد الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم على إدارة المكافحة بالمديرية بقيادة المهندس فؤاد محمد مدير عام إلادارة بالتنسيق مع وزارات البيئة والري والصحة وشرطة المسطحات ووزارة المالية وهيئة الرقابة على الصادرات والوادات.





تنفيذا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بتكثيف الحملات الرقابية على مختلف مناطق وأسواق تداول وبيع المبيدات والمخصبات الزراعية، بالمراكز.







وذلك في إطار منظومة جديدة لمواجهة مافيا غش وتهريب المبيدات والمخصبات الزراعية المحظورة تداولها بالأسواق وغير المصرح بها من وزارة الزراعة وإلزام محال بيع وتداول المبيدات بإصدار فاتورة للمزارعين، توضح من خلالها؛ بيانات المبيدات المتداولة ومصدر الإنتاج أو الاستيراد وجهة التجهيز ومصدر هذه المبيدات التى يتم التصرف فيها، فضلًا عن؛ إحالة المتورطين فى المخالفات إلى جهات التحقيق.





وكذلك تكثيف حملات تفتيشية مفاجئة على مصانع الإنتاج وأسواق ومحال ومنافذ البيع، وأخذ عينات من المنتجات المطروحة للتأكد من مطابقتها المواصفات وتشكيل لجان متابعة للمرور على مصانع إنتاج المبيدات للتأكد من تطبيق المواصفات المصرية والدولية للإنتاج وتنفيذ حملات لإغلاق أماكن إنتاج مبيدات مغشوشة أو ما يطلق عليه مصانع "بير السلم





خلال ذلك قامت حملة برئاسة المهندس فكري سلطان رئيس قسم الرقابة على المبيدات والمخصبات بالتعاون مع شرطة المسطحات المائية ومباحث التموين بالمرور على محلات المبيدات والمخصبات الزراعية بمراكز اطسا وابشواى وبندر الفيوم.





وتم المرور على بلاد اهريت وجردو ومطول ودفنو والعتامنة وأبو صير دفنو بمركز أطسا وبلاد العجميين وطبهار وسنرو القبلية بمركز ابشواي وتم التنبيه على أصحاب المحلات بتنفيذ تعليمات وزارةالزراعه وعدم الاتجار فى اى مبيدات أو مخصبات أو أسمدة غير مسجلة بوزارة الزراعة أو غير مصرح بتداولها أو منتهية الصلاحية.









من جانب آخر قامت لجنة في إدارة المكافحة والبحوث الإقليمية برئاسة الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم ، لمتابعة المحاصيل الشتوية، بحضور أعضاء اللجنة الدكتورة هدى رجب باحث بمعهد بحوث وقاية النباتات، والدكتورة إيمان عبد التواب باحث بمعهد بحوث أمراض النبات، والمهندس ربيع محفوظ مسئول مكافحة حقلية بإدارة المكافحة بالمديرية، والمهندس مجدي سعد مشرف بجمعية زاوية الكرادسة.

حيث قام أعضاء اللجنة بالمرور على زراعات القمح، وبنجر السكر، والخس لفحصها ومتابعة الحالة العامة لها بمركز الفيوم بناحية جمعية زاوية الكرادسة، وفحص نباتات القمح بحوض الباروه عند ورثة رمضان عبد العظيم خفاجة مساحة نص فدان، وفرح عبد الحكيم خفاجة مساحة نص فدان، وتبين من الفحص وجود تشوهات ناتجة عن رش مبيد حشائش رفيعة أدت إلى احتراق أوراق القمح، وتم التنبيه على المزارعين بضرورة الالتزام بالتوصيات الفنية عند رش المبيدات من حيث استخدام المبيد المناسب والموصى به من قبل وزارة الزراعة ومراعاة التركيز المناسب ووقت الرش والتأكد من نظافة آلة الرش من أثر أي مبيد سابق.

وتم فحص نباتات القمح بحوض الشرقية عند صابر يوسف عبد المطلب وآخرون، مساحة فدان ونص والنباتات بحالة جيدة، و فحص نباتات الخس عند عيد يوسف عبد المطلب مساحة فدان بحوض الباروه، منصور ظايط احمد مساحة نص فدان بحوض الزور وتبين من الفحص وجود أعراض إصابة بالبياض الزغبي وفيرس تجعد اوراق القمة وأيضا أعراض بسيطة لإصابة بكتيرية والتورق وتم أخذ عينات منها لفحصها معمليًا.





