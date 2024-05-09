في ثاني أيام الامتحانات.. وكيل تعليم الأقصر يتفقد بعضاً من مدارس المحافظة

تفقد الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر صباح اليوم الخميس مدرستي "وادي الملوك الإبتدائية" و "القرنة الإعدادية الثانوية بنات" بإدارة القرنة التعليمية، للاطمئنان على سير عملية الامتحانات بها ورافقه خلال الجولة عبد التواب أمين مدير إدارة القرنة التعليمية.

شدد خالد خلال زيارته على ضرورة توفير الأجواء المناسبة والمطمئنة التي تمكن الطلاب من أداء امتحاناتهم في هدوء واستقرار، مع عدم استخدام الهواتف المحمولة لأي سبب داخل اللجان.

ومن جانب آخر أوصى خالد الطلاب مطمئناً لهم بالتريث والتمهل قبل الإجابة، مؤكداً على أن الامتحان قد أُعِد بما يتناسب بشكل كامل مع الفترة الزمنية المخصصة له؛ فلا داعِ للاستعجال في الإجابة.

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