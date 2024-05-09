برلماني: توجيهات الرئيس بشأن مشروعات التوسع الزراعى تحقق الأمن الغذائي للبلاد

أكد النائب أحمد المصرى، عضو مجلس النواب، أهمية توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن استمرار وتعزيز جهود الاستفادة من النجاحات التى تحققت في مشروعات التوسع الزراعي.

وأشار النائب في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن تلك الخطوات تحقق الأمن الغذائي للبلاد، وتدعم خطة التنمية المستدامة والاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية.



وقال النائب أحمد المصري، إن مشروعات البلاد للتوسع في الرقعة الزراعية مثل مشروع مستقبل مصر بالدلتا الجديدة، ومشروعات التنمية الزراعية بالفيوم، والمنيا وبنى سويف، ومشروع سنابل سونو بأسوان، ومشروع منطقه الداخلة بجنوب مصر، وغيرها، تأتى في إطار حرص الدولة على توفير منتجات زراعية بجودة مرتفعة للأسواق المحلية، بأسعار مناسبة للمواطنين، بالإضافة إلى زيادة معدلات التصدير للخارج.



وأشاد عضو مجلس النواب، بتوجهيات الرئيس السيسي منذ بداية توليه إدارة البلاد، بشأن ضرورة التوسع الزراعى من خلال مشروعات استصلاح أراضي جديدة، بما يساهم فى تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة وتحقيق طفرة فى الرقعة الزراعية، وضمان الأمن الغذائى فى البلاد وحمايته من التقلبات الدولية، فضلًا عن زيادة معدلات نمو الدخل القومي.

ولفت المصري إلى نجاح الدولة في إضافة نحو ٣.٥ ملايين فدان للرقعة الزراعية حتى الآن.

وشدد النائب أحمد المصرى، على ضرورة الإسراع في تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي، بشأن متابعة توفير الاحتياجات اللازمة من المرافق والخدمات، وكذلك مستلزمات الإنتاج، لمشروعات التوسع الزراعى، بما يساهم في تعظيم الاستفادة منها.





كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، عقد اجتماعًا أمس مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى، واللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، واللواء أحمد العزازي، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والعقيد الدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذى لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

وأكد المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول متابعة توفير الاحتياجات اللازمة من المرافق والخدمات.