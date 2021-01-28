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رياضة

ما يحدث غير أخلاقي.. مدرب صن داونز يهاجم موسيماني بسبب صفقة سيرينو

الخميس 28/يناير/2021 - 12:59 م
موسيماني
موسيماني
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محمد السعيد
هاجم رولاني موكوينا المدير الفني لفريق صن داونز، بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي، بسبب حديثه عن إمكانية ضم جاستون سيرينو لاعب الفريق الجنوب أفريقي.

وقال  موكوينا في تصريحات إذاعية " باور إف إم" الجنوب أفريقية:" يجب على موسيماني أن يغلق ملف ضم سيرينو للنادي الأهلي، لأن اللاعب ملتزم حاليا بعقد مع صن داونز".


وتابع:" نحن لا نتحدث عن لاعبين في أندية آخرى، وأعقتد أن الحديث إمكانية ضم سيرينو في الوقت الحالي أمر غير أخلاقي".

وأكمل:" نادي صن داونز سبق وأن أصدر بيانا رسميا بشأن مصير سيرينو مع الفريق".

كان نادي صن داونز أصدر بيانا رسميا خلال الأسابيع الماضي،  أعلن فيه غلق باب المفاوضات مع النادي الأهلي بشأن البرازيلي جاستون سيرينو صانع ألعاب الفريق .

وقال نادي صن دوانز في بيانه الرسمي : " أغلقنا المفاوضات مع النادي الأهلي بشأن صانع ألعاب الفريق جاستون سيرينو ولن نبيعه ".

وأشار البيان إلى أن العلاقات ستظل بين محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وباتريس موتسيبي رئيس نادي صن داونز مميزة ولن يعكرها فشل الصفقة ".

وأختتم البيان بأنه لا بد من سيرينو أن يركز بشكل كامل مع فريق صن داونز لحجز مكان أساسي في الفريق .
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