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رياضة

كانت فرصته الأخيرة.. موسيماني: سيرينو ندم على فشل انتقاله للأهلي

الأربعاء 20/يناير/2021 - 07:05 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
أكد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي، أن الأورجواياني جاستن سيرينو، لاعب نادي صن داونز الجنوب إفريقي، ندم على فشل انتقاله لصفوف المارد الأحمر.

وكان نادي صن داونز أعلن إيقاف المفاوضات مع النادي الأهلي، بخصوص بيع سيرينو، لعدم الوصول إلى اتفاق حول التفاصيل المادية للصفقة.

وقال "موسيماني"، في حوار بالفيديو مع اتحاد الصحفيين الجنوب إفريقيين "تواصلنا مع وكيل اللاعبين من أمريكا الجنوبية الذي كان قد رشح لي التعاقد مع سيرينو في صن داونز".

وأضاف "سيرينو يبلغ من العمر 29 عامًا، واقترب من عامه الثلاثين، كان يعلم أنها فرصته الأخيرة، لقد أخبرته قبل أن يقدم لنا في صن داونز بسن السادسة والعشرين، أنه لن يستطيع اللعب في أوروبا بذلك العمر، لذا فإن فرصته للعب ستكون في القارة الآسيوية، مثلما رأينا تشافي وإنييستا يلعبان هناك، أو في الشرق الأوسط، أو في جنوب إفريقيا، كنا نلعب في دوري أبطال أفريقيا ومونديال الأندية، والأعين كانت ستوجه نحوه".

وأكمل قائلًا "لذا سيرينو كان يعلم أنها فرصته الأخيرة لإبرام عقد كبير في مسيرته، أي لاعب كرة قدم يبحث عن تأمين مستقبله قبل نهاية مشواره الكروي، فبعد نهاية مسيرته، سيتبقى له العديد من الأعوام، فماذا يفعل لو لم يكن يملك موهبة أخرى بخلاف كرة القدم؟".

واختتم قائلًا "سيرينو كان يعلم أنها فرصته الأخيرة، أن يلعب في أكبر الأندية الأفريقية، بالطبع بكى لفشل انتقال الصفقة، أعلم ذلك".

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة فريق المقاولون العرب، غدًا الخميس، في بطولة الدوري.
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