جامعة سوهاج: منح 45 درجة علمية لأعضاء هيئة التدريس

ترأس الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم، رئيس جامعة سوهاج ، اجتماع مجلس الجامعة الدوري رقم (١٦٥) لشهر يناير ٢٠٢١، بحضور نواب رئيس الجامعة، أمين عام الجامعة، وعمداء الكليات.





وَقال الدكتور أحمد عزيز أن جدول أعمال الجلسة تضمن عدة موضوعات من أهمها الموافقة علي اعتماد برامج وكليات جامعة سوهاج الأهلية، وكذلك اعتماد المخطط العام لها والنموذج التصميمي للبرامج في مجالات العلوم الهندسية، الطبية، والانسانية.









وأضاف أنه تمت الموافقة علي اقتراح إدارة التطوير وتقييم الأداء لضمان الجودة، بالتقدم للحصول علي شهادة المواصفات العالمية الأيزو (2001- 2018)،المخصصة لنظم الإدارة للمؤسسات التعليمية.





وأوضح عزيز أنه خلال الاجتماع تم استعراض الخطة الإستراتيجية الخمسية للجامعة ٢٠٢١ /٢٠٢٥م، والذي قدمها الدكتور أحمد حسنين رئيس فريق إعداد الخطة، وذلك تمهيداََ لطبعها واعتمادها بشكل نهائي، مشيرًا إلى تمت الموافقة علي تطبيق خصم ٢٥٪ من بدل الجامعة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بجميع الكليات، ممن مر عليه 7 سنوات كاملة دون أن يترقي لأي درجة علمية، وذلك بداية من شهر فبراير القادم.



