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أخبار العالم

الحزب الجمهوري يوجه صدمة إلى ترامب بسبب انتخابات 2024

الخميس 28/يناير/2021 - 04:36 م
دونالد ترامب
دونالد ترامب
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شريف سيد
أعلنت رئيسة اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري الأمريكي، رونا مكدانيال، عدم تشجيع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة 2024. 

وقالت مكدانيال في تصريحات نقلتها وكالة أسوشيتد برس، إن البنية التحتية للجنة الوطنية للحزب، لن تساند طموحاته، على حساب طموحات مرشحين محتملين آخرين، التزامًا بقواعد الحزب.

وحول رغبتها في ترشح ترامب من عدمه قالت: "على الحزب أن يبقى محايدًا. أنا لا أقول لأحد أن يرشح نفسه في عام 2024، أو ألا يفعل ذلك، هذا يعود إلى المرشحين، ما أريد حقًا أن يفعله، هو مساعدتنا على استعادة الغالبية في (انتخابات التجديد النصفي للكونجرس) في عام 2022". 

وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ألمح في كثير من التصريحات حول نيته الترشح من جديد في انتخابات الرئاسة 2024. 

وتسببت فترة رئاسة ترامب للولايات المتحدة في خسارة الحزب الجمهوري للأغلبية في مجلس الشيوخ والنواب. 
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