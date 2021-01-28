مرشح لجائزة "Prose Awards".. الجامعة الأمريكية تناقش أحدث إصدارات دار النشر

ناقشت الجامعة الأمريكية بالقاهرة كتاب "تاريخ التصميم الجرافيكي العربي" والذي أصدرته مؤخرا دار النشر الخاصة بالجامعة وقام بتأليفه الدكتورة "بهية شهاب" أستاذ التصميم ومؤسس برنامج التصميم الجرافيكي بالجامعة الأمريكية بالقاهرة والدكتور "هيثم نوار" رئيس قسم الفن بالجامعة ، وذلك بحضور "مايكل داكوورث" رئيس دار نشر الجامعة والذي تحدث عن أهم مشروعات وخطط دار نشر الجامعة لعام 2021 .





يتناول الكتاب، المرشح لجائزة "Prose Awards" لعام 2021 ، تاريخ التصميم الجرافيكي العربي وتطور التصميم في المنطقة ، قبل عام 1900م إلى القرن العشرين ، بداية من الفن الإسلامي والخط العربي وتأثيرهما على الثقافة البصرية العربية، وصولًا إلى الثورة الرقمية وظهور الإنترنت .









وقد ناقش مؤلفي الكتاب الأسباب التي دفعتهما للبحث المكثف في تاريخ التصميم العربي طوال الأربع سنوات التي سبقت إصداره ، حيث أوضحت بهية شهاب أن هناك نقصًا في المعلومات حول تاريخ التصميم الجرافيكي العربي ، كما أن معظم تاريخ التصميم الجرافيكي الذي درسناه غربي ، لذلك كان من المهم بالنسبة لي توثيق تاريخنا .





وأضاف "نوار" أنه قلقا من تاريخ التصميم الجرافيكي العربي والذي سيقع في طي النسيان ، إذا لم يكن هناك اهتماما به ، فهناك احتمالية كبيرة لفقدان مثل هذه المادة المهمة لذلك هناك دوافع شخصية للحفاظ على تاريخنا البصري حتى يكون متاحًا للأجيال القادمة أيضًا .





يركز الكتاب على أعمال أكثر من 80 مصمم عربي متميز من المغرب إلى العراق ويضم الكتاب أكثر من 600 صورة ملونة حيث أشار "نوار" إلى أنه قبل "التصميم الجرافيكي" كان هناك المصممون، حيث تم تسليط الضوء عليهم في المنطقة قبل ولادة مصطلح التصميم الجرافيكي، بما في ذلك الطباعين، والخطاطين ، و تصنيف المصممين الرئيسيين إلى أربعة أجيال بدءًا من الثلاثينيات فصاعدًا، بالإضافة إلى جيل آخر نرى أنه الملهم للتصميم الجرافيكي العربي، ويضم العديد من المصممين الذين هم الآن في الخمسينيات من العمر .





ويتضمن الكتاب أيضًا مجموعة واسعة من استخدامات التصميم الجرافيكي، بما في ذلك الكتب، والمجلات، والصحف، والملصقات، والإعلانات، والطوابع واللافتات، والتي أثرت وألهمت المصممين العرب .





جدير بالذكر ، أن دار نشر الجامعة الأمريكية بالقاهرة لديها الآن خمس مكتبات تخدم المصريين والسائحين، وقد توسعت مؤخرًا إلى مدينة شرم الشيخ ومن المحتمل أن تتوسع إلى مدن مصرية أخرى ، كما تقوم الجامعة بتوفير كتبها إلكترونيًا عبر عدة وسائط منذ سنوات، وقريبا سيتم تحديث الموقع لتوفير إمكانية شراء الكتب عبر الإنترنت وتوصيلها للقراء .