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أستاذ فيروسات: الصحة العالمية تدعم جميع الدول لاستخدام لقاح كورونا

الخميس 28/يناير/2021 - 06:06 م
الصحة العالمية
الصحة العالمية
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البهي عمرو
قال الدكتور أيمن الشبيني، أستاذ الفيروسات والطب الحيوي بجامعة زويل، إن منظمة الصحة العالمية، تدعم جميع الدول من أجل استخدام اللقاح الخاص بفيروس كورونا المستجد ويكون بـ معدلات معينة.

وأضاف الشبيني خلال مداخلة على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامي هيثم سعودي، أن الخوف الذى يظهر على بعض المواطنين بدول العالم، بخصوص لقاح كورونا يكون بسبب الإنتاج فى فترة قصيرة، موضحا أن هناك اثنين من اللقاحات الجديدة تمت بـ تقنية جديدة ومختلفة. 

وأشار إلى أن انتاج اللقاح فى فترة قصيرة يحسب للعلماء وشركات الادوية، وهذا أمر لا يخيف أحدا، مؤكدا أن اللقاح الصيني الذى يتم التطعيم به فى مصر آمن، وأن هذا اللقاح يحفز جهاز المناعة لكى يكون هناك أجسام مضادة تواجه الفيروس.

وطالب جميع المواطنين بعدم الخوف من لقاحات كورونا، فهذه اللقاحات تعطى لـ أعداد كبيرة، وتم عمل تجارب كثيرة عليها.

ولفت إلى أن على الجميع فى هذه الفترة الالتزام بالإجراءات الاحترازية الخاصة بكورونا.
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