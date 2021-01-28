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حوادث

ابن أخوه.. كشف لغز اختطاف طالب في المنوفية بـ فدية مليون جنيه

الخميس 28/يناير/2021 - 07:03 م
المتهمين
المتهمين
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مصطفى الرماح
نجح قطاع الامن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية في كشف لغز اختطاف طالب بالمنوفية وضبط الجناه.

تلقى مركز الشهداء بأمن المنوفية بلاغا من مهندس 57 سنه ومُقيم دائرة المركز" بغياب نجله طالب 15 سنه عقب خروجه من مسكنهما وتلقيه إتصالا هاتفيا "باختطاف نجله وطلب مبلغ مليون جنيه كفدية لإطلاق سراحه.

توصلت تحريات فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشى القطاع وضباط إدارة البحث الجنائي بأمن المنوفية إلى أن وراء إرتكاب الواقعة اربعة متهمين "سائق وثلاثة عمال" مُقيمين مدينة الشهداء دائرة المركز.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بمكان اختبائهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطهم حال استقلالهم سيارة ملاكى مستأجرة وتحرير المختطف من داخل حقيبتها.

وبمواجهتهم بما توصلت إليه التحريات أقروا بها وإعترفوا تفصيليًا بإرتكابهم الواقعة وأضافوا أنه نظرًا لإرتباط احدهم بصلة قرابه بالمجنى عليه (نجل شقيقه) وعلمه بثراء والده فإتفق مع باقى المتهمين على إختطاف المجنى عليه وطلب مبلغ الفدية وإقتسامه فيما بينهم وفى سبيل تنفيذ مُخططهم قاموا بإستئجار سيارة واستدرج احدهم المجنى علية تليفونيا لمقابلته بمنطقة نائية ولدى وصوله فاجئه احدهم بالنزول من السيارة وتهديده بطبنجة صوت وأجبره باقى المتهمين على إستقلال السيارة وهربوا به وقاموا بالإتصال بوالده ومساومته للحصول على مبلغ الفدية.

تم بارشادهم ضبط السيارة والسلاح المستخدمين في الواقعة.
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