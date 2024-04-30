الأنبا باخوم يترأس صلاة ليلة الثلاثاء من البصخة المقدسة بكنيسة المهاجرين

ترأس نيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، صلاة ليلة الثلاثاء من البصخة المقدسة، وذلك بكنيسة سيدة البشارة، بالمهاجرين،تحت رعاية البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق،

شارك في الصلاة الأب جورج سامي، راعي الكنيسة، حيث ألقى صاحب النيافة عظة البصخة المقدسة بعنوان "اغْفِرْ لَهُمْ، لأَنَّهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ مَاذَا يَفْعَلُونَ"، انطلاقًا من كلمات الرب يسوع على الصليب.

وأكد الأنبا باخوم أنه كما غفر يسوع وقت الألم، علينا نحن أن نفعل ذلك أيضًا، قائلًا: من يحب يغفر، ومن لا يحب لا يغفر، ولكن الحب نعمة من الروح القدس، فلنستلمها من الذي أسلم الروح.

كذلك، شكر الأب المطران الأب الراعي، وجميع الشمامسة، والأنشطة الخدمية، وكافة أبناء الكنيسة، لما يقوموا به، من أجل خدمة الرب، والآخرين.