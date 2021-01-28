جريئة ومثيرة.. إطلالات لـ سمية الخشاب وضعتها في مأزق

تصدرت الفنانة سمية الخشاب، تريند جوجل بعد ظهورها فى برنامج "انت مين"، والتى ظهرت فيه بشخصية شهرزاد.





وتتميز الفنانة سمية الخشاب؛ بإطلالاتها الأنيقة والمثيرة للجدل التى تكشف عن أنوثتها وجمالها ومواكبة العصر والموضة.





وتعتمد على وضع المكياج برسمة العيون بالألوان الغامقة وأحمر الشفاه الغامق.





وفى هذا السياق ننشر لكم مجموعة من الصور الجديدة الفنانة سمية الخشاب.



