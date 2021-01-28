ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

جريئة ومثيرة.. إطلالات لـ سمية الخشاب وضعتها في مأزق

الخميس 28/يناير/2021 - 09:03 م
صدى البلد
Advertisements
رنا عصمت
تصدرت الفنانة سمية الخشاب، تريند جوجل بعد ظهورها فى برنامج "انت مين"، والتى ظهرت فيه بشخصية شهرزاد.

وتتميز الفنانة سمية الخشاب؛ بإطلالاتها الأنيقة والمثيرة للجدل التى تكشف عن أنوثتها وجمالها ومواكبة العصر والموضة. 

وتعتمد على وضع المكياج برسمة العيون بالألوان الغامقة وأحمر الشفاه الغامق. 

وفى هذا السياق ننشر لكم مجموعة من الصور الجديدة الفنانة سمية الخشاب. 

وعبرت سمية عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، عن سعادتها بمشاركتها في البرنامج، حيث كتبت: "كانت تجربة جميلة جدًا وبشكر ام بي سي وكل القائمين على البرنامج على المجهود الأكثر من رائع بحبكم".
جريئة ومثيرة.. إطلالات لـ سمية الخشاب وضعتها في مأزق
جريئة ومثيرة.. إطلالات لـ سمية الخشاب وضعتها في مأزق
جريئة ومثيرة.. إطلالات لـ سمية الخشاب وضعتها في مأزق
جريئة ومثيرة.. إطلالات لـ سمية الخشاب وضعتها في مأزق
جريئة ومثيرة.. إطلالات لـ سمية الخشاب وضعتها في مأزق
جريئة ومثيرة.. إطلالات لـ سمية الخشاب وضعتها في مأزق
جريئة ومثيرة.. إطلالات لـ سمية الخشاب وضعتها في مأزق
جريئة ومثيرة.. إطلالات لـ سمية الخشاب وضعتها في مأزق
Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

8 حوادث مميتة في 2020.. إعلان هذه الدولة عاصمة هجمات القرش في العالم

جريئة ومثيرة.. إطلالات لـ سمية الخشاب وضعتها في مأزق

3 أسباب.. هاني الناظر يكشف سر تراجع إصابات كورونا في مصر