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تعليم

بإجازة نصف العام.. فرص للتدريب الميداني بـ ألسن عين شمس

الخميس 28/يناير/2021 - 10:27 م
بيانات التدريب
بيانات التدريب
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حسام الفقي
يعلن قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الألسن جامعة عين شمس عن فرص التدريب الميداني المتاحة لطلاب الفرقة الرابعة والثالثة  في اجازة نصف العام .

كما نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الألسن جامعة عين شمس، ووحدة متابعة الخريجين، بالتعاون مع إدارة المشروعات باحدى الشركات العالمية للغات،  ورشة عمل للطلاب و الخريجين بعنوان "تدريب المدربين" بطريقة المحاكاة و تقديم العروض التجريبية، تحت رعاية أ.د محمود المتيني رئيس الجامعة، أ.د.عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أ.د.هشام تمراز القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أ.د.سلوى رشاد عميد الكلية، و إشراف أ.د.يمنى صفوت وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، د.نهلة راحيل مدير الوحدة، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس. 

و أوضحت أ.د.سلوى رشاد عميد الكلية، أن ورشة العمل تأتي على خلفية سلسلة الخدمات والامتيازات التي تقدمها رابطة جامعة عين شمس لأعضائها،  تحت رعاية أ. د. محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس و أ.د.  شهيرة سمير المدير التتفيذي لقطاع العلاقات الدولية و التعاون الأكاديمي، أ.د.ريم الكباريتي مدير إدرة رابطة خريجي جامعة عين شمس الرسمية موضحة أن إدارة الجامعة برئاسة أ.د.محمود المتيني، لا تألو جهدًا في تأهيل الطلاب و الخريجين لسوق العمل وفق أحدث المواصفات العالمية، حيث استطاعت رابطة خريجي جامعة عين شمس الرسمية أن تتيح لأعضائها العديد من المزايا التعليمية والتثقيفية وذلك من خلال الشراكة مع مؤسسة " بيرلتز " العالمية للغات.

وأشارت أ.د.يمنى صفوت وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الألسن، إلى دور وحدة متابعة الخريجين بالكلية في خلق حلقة تواصل مستمرة ببن الخريجين و سوق العمل، من خلال تنمية مهاراتهم و تدريبهم وفق متطلبات سوق  العمل.

بإجازة نصف العام.. فرص للتدريب الميداني بـ ألسن عين شمس
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