اصطدام ربع نقل بالرصيف .. إصابة 8 أشخاص من بينهم 4 أطفال بالدقهلية

أصيب 8 اشخاص بإصابات متفرقة إثر وقوع حادث على طريق المنصوره- السنبلاوين بمحافظة الدقهلية.



تلقت مديرية امن الدقهليه إخطارا من شرطه النجده؛ يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ربع نقل في الرصيف واصابة عدد من الاشخاص.



انتقل ضباط المباحث وسيارات الاسعاف الى مكان الحادث وتبين اصابة 8 اشخاص وهم ذوات الشبراوي الحسينى يوسف 67 عاما، واصابتها كدمه بالصدر وسحجات متفرقة بالجسم ، يسرى السعيد سالم 34 عاما واصابته جروح قطعية بفروة الرأس ، سلوى عبدالرحمن ابراهيم محمد 35 عاما مصابة بكدمات بالظهر والجانب الأيسر ، محمد احمد جمعه يوسف 35 عاما واصابته كدمات بالرأس والساعدين ، احمد محمد احمد جمعه يوسف 11 عاما كدمات وسحجات متفرقة بالجسم ، مريم رجب السيد11 عاما واصابتها

سحجات بالوجه، محمد احمد جمعه يوسف 10 اعوام واصابته كدمات وسحجات متفرقة بالجسم ، محمد رجب السيد 6 أعوام مصاب بكدمة بالكتف الأيسر ويوسف محمد احمد جمعه يوسف 5 اعوام واصابته كدمه بالصدر وجميعهم مقميمى ديرب نجم شرقية.

تم نقل المصابين الى مستشفى السنبلاوين وتحرر ذلك المحضر اللازم واخطرت النيابه العامه