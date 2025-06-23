تموين الدقهلية: حملات على المخابز والأسواق بجميع مراكز المحافظة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في الدقهلية حملات على المخابز والأسواق بجميع مراكز المحافظة.



وأوضح مدير المديرية علي حسن عبدالفتاح أن فرق التفتيش تمكنت خلال يومي الأحد والاثنين 22 و23 يونيو 2025 من ضبط عشرات المحاضر، تتراوح بين نقص وزن الخبز المدعم والتصرف في الدقيق المدعم، وصولًا إلى سلع فاسدة ومجهولة المصدر بالأطنان، ومحاضر تجميع للبطاقات التموينية بلغت في إحداها 230 بطاقة.



كما كشف عن ذبح غير قانوني للحوم وتخزين سلع مجهولة المصدر بكميات هائلة، مثل 5 أطنان ملح، و1000 كيس عصير، وكميات ضخمة من الزيوت والسجائر المشبوهة.