تامر أمين: الظهور الأول لـ الإخوان الإرهابيين في الشارع كان فى مثل هذا اليوم

قال الإعلامي تامر أمين، إن الظهور الأول لجماعة الإخوان الإرهابية، بـالشارع المصري كان فى يوم 28 يناير 2011، موضحًا أن الإخوان لم يتجهوا لـلشارع إلا بعد أن وجدوا الوضع جاهزا والفوضى منتشرة.





وأضاف تامر أمين، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة النهار، أن الفوضى التى تعرضت لها مصر فى هذا التوقيت جعلت الإخوان يستغلون الموقف.





ولفت إلى أن الإخوان قاموا بالسيطرة على مصر فى يوم 28 يناير ولم يكن يوم 25 يناير، وأكد أن صفوت حجازى أصبح وزيرا للإعلام وتمكنت تلك الجماعة من السيطرة على مصر.





وأشار إلى أن جمعة الغضب هى الضربة القاسمة لثورة يناير، وتابع : "الحمد لله الذى استنفضنا من تلك الأزمة".





وأوضح أن الشعب المصري شعر بالخطر، ولذلك تحرك والجميع وضع يده مع بعض لإنقاذ الوطن.